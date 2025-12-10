Son Mühür- Politico’nun “Avrupa’yı şekillendiren en etkili kişi” olarak seçtiği Trump, dergiye verdiği kapsamlı röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, göç politikaları, Avrupa’daki siyasi tablo ve NATO’nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO’nun yapısına ilişkin bir soru üzerine Trump, ittifakta “zorlayıcı” ülkeler bulunduğunu belirterek Türkiye’yi örnek gösterdi. Trump, bir ülkenin NATO’da olmaması gerektiğini söylemediğini, ancak bazı üyelerle çalışmanın daha güç olabildiğini ifade etti.

“Erdoğan’la konuşamıyorlar, beni aramalarını istiyorlar”

Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sorulara yanıt verirken, NATO içinde Ankara ile yürütülen diplomatik süreçlere özellikle vurgu yaptı. İttifak içinde bazı liderlerin Erdoğan’la doğrudan iletişim kurmakta zorlandığını öne süren Trump, “Erdoğan benim dostum. Onunla sorun yaşadıklarında beni aramamı istiyorlar çünkü kendileri konuşamıyor. Erdoğan çetin bir lider” dedi.

ABD Başkanı, Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin sorunları hızla çözdüğünü savunarak, “Ben arıyorum ve her seferinde çözüme ulaşıyoruz. Çok hızlı şekilde sonuca varıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bazı kişilerin serbest bırakılmasını ben istedim”

Trump, geçmişte Türkiye’de yargı süreçleri devam eden bazı kişilerin serbest bırakılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. İsim vermeyen Trump, “Yıllardır davaları süren bazı insanların bırakılmasını istedim. Ona ‘Serbest bırakmalısın’ dedim ve o da bunu yaptı” ifadelerini kullandı.