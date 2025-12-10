Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu temelli soruşturma kapsamında, aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi hakkında dün akşam saatlerinde gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına alınmıştı.
İşlemler Emniyet’te sürüyor
Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, gözaltına alınan isimlerin Emniyet’teki işlemlerinin gün içinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntıların işlemlerin ardından netleşmesi öngörülüyor.
Gözaltına alınan isimler açıklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ilişkin liste de netlik kazandı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra şu isimler gözaltında bulunuyor:
– Mehmet Akif Ersoy
– Elif Kılıç
– Ufuk Tetik
– Gizem Aybaktı
– Ebru Gülan
– Mustafa Manaz
– Dilara Yıldız
– Buse Öztay