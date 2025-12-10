Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan 5’inci kattaki kapalı terasta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

Kız ve arkadaşı İstanbul’da gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro ekiplerince İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları sitede gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Yalova’ya götürülmüştü.

Yakalanmadan önceki görüntüler ortaya çıktı

Soruşturmayı derinleştiren yeni bir detay ise güvenlik kameralarından geldi. Şüphelilerin, gözaltı işleminden önce Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürüdükleri anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler soruşturma dosyasına girdi

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun sakin bir şekilde sokakta dolaştıkları görülüyor. Bu kayıtların, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.