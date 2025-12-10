Son Mühür- Büyükçekmece Adliyesi’nde görev yapan bir katip memurunun, emanet odasında bulunan 75 kilogramlık altın ve gümüşü alarak İngiltere’ye kaçmasının ortaya çıkması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Olayın ardından çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Üç yeni gözaltı

Savcılık, dosyaya ilişkin yeni bağlantıların tespit edilmesi üzerine soruşturmayı genişletti. Son yapılan operasyonla üç kişi daha gözaltına alındı. Böylece emanet odası vurgunuyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 13’e çıktı.

Soruşturma çok yönlü ilerliyor

Yetkililer, soruşturmanın hem adliye çalışanları hem de dış bağlantılar açısından çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtiyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.