Son Mühür- TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala arasında “15 Temmuz” polemiği yaşandı. Emir’in, yıllar önce gündeme gelen ve daha sonra bizzat geri çekilen “Gürcistan hava sahası” iddiasını yeniden dile getirmesi Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti.

İddia yeniden gündeme taşındı

CHP’li Murat Emir, Efkan Ala’nın konuşmasının ardından söz alarak, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında Erol Mütercimler tarafından ortaya atılan ancak daha sonra doğru olmadığı kabul edilen iddiayı bir kez daha gündeme getirdi.

Emir, Ala’ya yönelik olarak, gerekli hukuki süreçlerin bağımsız biçimde işletilmesi gerektiğini savunurken, “Masumiyet karinesine bu kadar vurgu yapıyorsanız, bir gün biri de size ‘15 Temmuz’da Gürcistan hava sahasında 2 saat 15 dakika dolaştınız mı?’ diye sorar” ifadelerini kullandı.

Ala’dan çok sert yanıt

Emir’in sözlerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan söz isteyen Efkan Ala, iddiaya yönelik tepkisini çok ağır ifadelerle dile getirdi. Ala, 15 Temmuz gecesine ilişkin uçuş bilgilerini aktararak, Erzurum’dan 21.25’te THY tarifeli seferiyle havalandığını ve 22.45’te Ankara’ya ulaştığını belirtti.

Ala, “Darbe girişimini havalimanına indiğimizde öğrendik. Saat 23.00 civarında tüm birimlere talimatlarımızı verdik ve süreç boyunca havalimanında oluşturduğumuz kriz merkezinden yönetimi sağladık.” dedi.

Ala, gündeme getirilen iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir; gerçek değilse bu iddiayı ortaya atan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Bu yalanın artık burada son bulması gerekir.”

Mütercimler iddiasını yıllar önce geri çekmişti

Söz konusu iddia ilk olarak gazeteci Erol Mütercimler tarafından 2017 yılında ortaya atılmıştı. Ancak Mütercimler, aynı yıl katıldığı bir televizyon programında, Efkan Ala’nın kendisini aramasının ardından iddianın doğru olmadığını kabul ettiğini açıklamıştı. Mütercimler, iddiayı iki AK Parti milletvekilinden duyduğunu, doğrulatmadan gündeme taşıdığı için hata yaptığını söylemişti.