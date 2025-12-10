Son Mühür- Uzmanlara göre kredi kartından nakit avans çekmek, hem anında yüksek faiz işletilmesi nedeniyle kullanıcıya ek maliyet yaratıyor hem de kredi notunda hızlı bir düşüşe yol açıyor. Bankaların bu işlemi “nakit sıkıntısı ve riskli borçlanma” göstergesi olarak yorumladığı belirtiliyor.

Finans danışmanları, birçok kişinin nakit avansı kısa sürede ödeyerek sorunu kapatacağını düşündüğünü ancak sistemin bu borçlanma tarzını en baştan olumsuz değerlendirdiğini vurguluyor. Bu nedenle kredi puanında bir anda ciddi düşüşlerin görülebileceği ifade ediliyor.

Kredi notundaki düşüş, birçok başvuruyu olumsuz etkiliyor

Uzmanlara göre nakit avans nedeniyle düşen kredi notu; ihtiyaç kredisi ve araç kredisi başvurularından, hatta bazı telefon hattı sözleşmelerine kadar pek çok işlemde olumsuz sonuca yol açabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin borçlanma alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiği belirtiliyor.

Kredi notunu korumak için önerilen temel adımlar

Finans uzmanları, kredi notunun sağlıklı seviyede kalması için uygulanması gereken başlıca adımları şöyle sıralıyor:

Nakit avans çekmekten kaçının. Bankalar bu işlemi riskli davranış olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Ödemeleri geciktirmeyin. Faturaların ve kredi kartı borçlarının zamanında ödenmesi kredi puanının en önemli kriterleri arasında yer alıyor.

Kart limitini aşırı kullanmayın. Kullanım oranının kart limitinin yüzde 30’unun altında tutulması daha güvenli kabul ediliyor.

Eski kredi hesaplarını kapatmayın. Hesap geçmişi ne kadar uzun olursa kredi notu o kadar istikrarlı ilerliyor.

Kredi raporunu düzenli kontrol edin. Hatalı kayıtların fark edilip düzeltilmesi, başvurularda problem yaşanmaması açısından büyük önem taşıyor.