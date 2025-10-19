AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İzmir’de katıldığı bir dizi programda hem Gazze’deki gelişmelere hem de toplumsal birlik mesajlarına vurgu yaptı.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomatik temaslara değinerek, Türkiye’nin barış ve vicdan eksenli bir dış politika yürüttüğünü söyledi.

“Erdoğan, ateşkesin sağlanmasında öncü rol oynadı”

Gazze’de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir kararlılıkla diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirten Uygur, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve ilkeli liderliğinde Türkiye, bölgesinde barışın, istikrarın ve vicdanın merkezi haline gelmiştir. Gazze’de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız, hem bölge ülkeleriyle hem de küresel aktörlerle yoğun temaslar kurarak ateşkesin sağlanması adına öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında imzalanan dörtlü deklarasyon, sadece bir diplomatik metin değil; aynı zamanda mazlumların sesi, adaletin teminatı olmuştur.”

Uygur, bu mutabakatın Gazze halkı için yeniden umut ışığı yaktığını da vurguladı.

“Hiçbir kimliği ötekileştirmedik”

İzmir’deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Roman dernekleri ve MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Belgin Uygur, “Bir Sofrada İlle de Roman” tematik buluşmasına da katıldı.

Uygur burada yaptığı konuşmada, toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı:

“Bu topraklarda hiçbir kimliği ötekileştirmedik, hiçbir rengi dışlamadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle milletimizin arasına örülmek istenen duvarları yıktık, gönülleri birleştirdik. Roman kardeşlerimizin sesi, sevinci, sanatı ve yaşam enerjisi bu toprakların asli rengidir. Onlarsız bir Türkiye eksik kalır.”

Uygur, Roman vatandaşlara yönelik sosyal destek programlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sürdüğünü belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla tüm kimlikleri kapsayan bir siyaset yürüttüklerini ifade etti.