UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimiyle birlikte A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki rakipleri netleşti. Türkiye, A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye A Ligi’nde mücadele edecek

UEFA tarafından düzenlenen UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi tamamlandı. 54 federasyon takımının 4 farklı ligde mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, en üst seviye olan A Ligi’nde yer alacak.

Bu sezon A Ligi’nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa’nın güçlü ekipleriyle aynı gruba düştü.

İşte Türkiye’nin rakipleri

Kura çekimi sonucunda millilerin grubundaki rakipleri şu şekilde belirlendi:

Fransa Milli Futbol Takımı

İtalya Milli Futbol Takımı

Belçika Milli Futbol Takımı

Avrupa futbolunun önde gelen üç ülkesiyle eşleşen Türkiye’yi zorlu bir grup süreci bekliyor.

Avrupa’nın devleriyle kritik mücadele

Fransa, İtalya ve Belçika gibi üst düzey turnuva tecrübesine sahip takımlarla oynanacak maçlar, hem puan mücadelesi hem de sıralama açısından büyük önem taşıyacak. A Ligi’nde gruplarını üst sırada tamamlayan ekipler finallere yükselme şansı elde ederken, alt sıralarda yer alan takımlar ise lig düşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda Türkiye’nin performansı, Avrupa futbolundaki konumu açısından belirleyici olacak.