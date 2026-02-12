UEFA'ya üye 54 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvanın kura çekimi bugün (12 Şubat) gerçekleştirildi. Organizasyona 4. torbadan katılan ve en üst kategori olan A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Türkiye, kelimenin tam anlamıyla bir 'şampiyonlar grubu'na düştü. A Milli Takım, Avrupa futbolunun en formda ve köklü ekiplerinden Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alarak devlerle yarışacak. 51 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bugüne kadar çıktığı 29 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Milliler, bu zorlu gruptan çıkarak tarih yazmayı hedefliyor.

YENİ FORMAT VE FİNAL YOLU NASIL OLACAK?

Turnuva için belirlenen yeni format gereği grupta ilk iki sırayı alan takımlar Mart 2027'de çeyrek final oynayacak. Çeyrek finali geçen 4 takım ise Haziran 2027 tarihinde büyük final turnuvasında yer alabilecek. Grubu son sırada bitiren takım ise B Ligi'ne düşecek. Üçüncü olan takım ligde kalabilmek için eleme maçı oynayacak.

KRİTİK MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç takvimi de netleşti. Ay-Yıldızlıların zorlu maratonu 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk iki maçla başlayacak. Heyecan, 30 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasındaki 3. ve 4. maçlarla devam edecek. Grup aşaması, 12-17 Kasım 2026 tarihlerinde oynanacak son iki karşılaşmayla tamamlanacak. Gruptan çıkılması halinde çeyrek finaller 25-30 Mart 2027'de, şampiyonun belirleneceği final ve üçüncülük maçları ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde oynanacak.