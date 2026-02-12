Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde çeşitli görevlerde bulunan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Bahis soruşturması genişletildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı. Federasyon, profesyonel liglerde görev yapmış 510 ismin disiplin sürecine dahil edildiğini duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin son 5 yıl içinde profesyonel liglerde farklı pozisyonlarda görev yaptığı belirtildi.

Hangi görevlerde çalıştılar?

Sevk edilen isimlerin;

Fizyoterapist

Psikolojik Performans Danışmanı

Masör

Malzemeci

Tercüman

Doktor

Beslenme Uzmanı

olarak görev yaptığı bildirildi. Yapılan incelemelerde bu kişilerin bahis oynadığının tespit edildiği kaydedildi.

PFDK’ya tedbirli sevk kararı

Federasyon açıklamasında, ilgili kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Tedbirli sevk kararı, disiplin süreci sonuçlanana kadar ilgili kişiler hakkında geçici yaptırımlar uygulanabileceği anlamına geliyor.

Disiplin süreci başlayacak

Sevk edilen isimlerle ilgili nihai karar, PFDK’nın yapacağı değerlendirme sonucunda netleşecek. Süreç kapsamında savunmalar alınacak ve disiplin talimatı çerçevesinde karar verilecek.

TFF’nin bahis soruşturmasına ilişkin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.