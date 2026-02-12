Son Mühür- Eskişehirspor'un Türk futboluna armağan ettiği değerler arasında yer alan Ömer Kaner, 75 yaşında son nefesini verdi.

1973'de profesyonel olarak Eskişehirspor'da başladığı aktif futbol hayatın 1974-75 sezonunda attığı 14 golle gol kralı olan Ömer Kaner, bu başarısının ardından Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştu.

1975-79 yılları arasında sarı lacivertli formayı terleten Ömer Kaner kritik karşılaşmalarda özellikle attığı kafa golleriyle dikkati çekti.

Saha içinde hırslı oyunuyla taraftarın bir dönem sevgilisi olan Ömer Kaner Zonguldakspor, Freıburg FC, Karagümrük ve Bakırköyspor kariyerinin ardından aktif spor yaşamına nokta koydu.



Derin bir üzüntüyle öğrendik...



Eskişehirspor kulübü Ömer Kaner'in ölümünün ardından yayınladığı mesajda,

''Eskişehirspor’un 1974-1975 sezonu gol kralı Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sahadaki başarılarının yanı sıra karakteri, centilmenliği ve futbola sunduğu katkılarla da saygı kazanan Kaner; futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık ve eğitimcilik kimliğiyle Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiştir

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

