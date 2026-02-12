Son Mühür- Mazisinde İngiltere ligi şampiyonlukları bulunan Nottingham Forest için bu sezon kabus gibi geçiyor.

Lige Nuno Espírito Santo ile başlayan ekip tecrrübeli hocayla daha üçüncü haftada vedalaşmış ve yerine Ange Postecoglou getirilmişti.

Postecoglou'nun da sadece 39 gün dayanabildiği süreçte bu kez teknik direktörlük koltuğu Sean Dyche'ye teslim edildi.

Başarısız sonuçlar bardağı taşırdı...



Büyük umutlarla başlanan ligde bir türlü istediği başarıları yakalayamayan Nottingham'da Wolverhampton Wanderers karşısında alınan 0-0'lık skor sonrası Dyche'le de yollar ayrıldı.

Bir sezona dört teknik direktör...

114 dayanabilen Sean Dyche'ın ayrılmasının ardından bir sezonda dört teknik direktörle çalışan takım olarak Premier Lig tarihine geçecek olan Nottingham Forest'ı zorlu Fenerbahçe maçı öncesi kimin çalıştıracağı henüz belli değil.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.