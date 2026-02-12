Son Mühür - Arda Güler’i keşfeden isimlerden Serhat Pekmezci, genç futbolcunun transfer sürecine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Pekmezci’nin sözleri kısa sürede gündem yarattı.

Sports Digitale’ye konuşan Pekmezci, Arda Güler için talep edilen 200 bin TL’nin kulüp içinde yanlış anlaşıldığını anlattı. Ali Koç’un bu rakamı euro zannederek “Arda bu kadar eder mi?” diye sorduğunu belirten Pekmezci, kendisinin ise “500 bin bile eder” yanıtını verdiğini söyledi ve genç oyuncunun performansıyla kendisini mahcup etmediğini ifade etti.

''Kimseden destek görmedim''

Pekmezci, Arda Güler’in transfer sürecinde beklediği desteği göremediğini de belirterek"Arda Güler için Selahattin Baki hariç kimseden destek görmedim." sözleriyle dikkat çekti.