Son Mühür - Galatasaray ve Juventus formalarını giyen eski futbolcu Felipe Melo, iki ekip arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı oyuncu, Tutto Sport’a verdiği röportajda hem futbol kariyerine hem de geleceğe dair planlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Juventus günlerine de değinen Melo, genç yaşta büyük bir kulübe transfer olduğunu ve o dönem birçok konuda pişmanlık yaşadığını söyledi. Yüksek bonservis bedeli ve büyük beklentilerle karşılaştığını belirten Brezilyalı futbolcu, Juventus formasını giymenin kendisi için adeta bir hayat dersi olduğunu ifade etti. Dönemin teknik direktörü Antonio Conte’nin kendisini kampta görmek istemesine rağmen ayrılık kararı aldığını dile getiren Melo, sonrasında gelen Juventus şampiyonluklarını ise mutlulukla takip ettiğini belirtti.

''Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim''

Fransa'dan da teklif aldığını açıklayan Melo, "PSG beni istemesine rağmen Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim. İstanbul devasa bir şehir ve Türk halkı olağanüstü bir tutkuya sahip." dedi.

''Benden özür diledi''

Chiellini ile Juventus döneminde tartıştığını söyleyen Melo, "Kulüpler Dünya Kupası'nda onu gördüğümde sertçe tartışmak, hatta kavga etmek istiyordum. Ancak bana sarıldı ve mütevazılığını gösterdi. Benden özür diledi. Aslında geri adım atması gereken bendim." şeklinde konuştu.

Galatasaray için şok sözler

Juventus – Galatasaray eşleşmesinde değinenen Melo, "Juve, Galatasaray'a göre favori çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı yok. Genel toplamda Juve daha güçlü. Ama İstanbul bir savaş alanı olacak. Manchester City ve Bayern Münih'in nasıl zorlandığını gördünüz." dedi.

