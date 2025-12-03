İtalya’da Juventus formasıyla bu sezon sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren milli yıldız Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor. Real Madrid’in uzun süredir takip ettiği genç yıldız için şimdi de Premier Lig devi Arsenal resmen harekete geçti.

Juventus ile sözleşme görüşmeleri tıkandı

Juventus’un sözleşme yenileme sürecinde Kenan Yıldız’a teklif ettiği maaşı artırmakta ağır davranması, transfer sürecini hızlandıran en önemli etkenlerden biri oldu.

Kulüple yapılan görüşmelerde, taraflar arasında yaklaşık 1,5 milyon Euro’luk ücret farkı bulunduğu belirtiliyor. Bu farkın kapanmaması, görüşmelerin adeta kilitlenmesine neden oldu.

Arsenal, menajerler üzerinden temas kurdu

İngiliz basınının iddialarına göre Arsenal, bu belirsizlikten faydalanmak için devreye girdi. Kulüp, menajerler aracılığıyla Kenan Yıldız’ın maaş beklentisini öğrenmek üzere temaslarda bulundu ve genç oyuncuya ciddi bir kontrat sunabileceklerini iletti.

Real Madrid de uzun süredir takipte

Kenan Yıldız’ın transferi yalnızca Arsenal’in değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid’in de gündeminde. İspanyol devi, genç yıldızı uzun zamandır scout ekibiyle yakından izliyor.

Bu sezonki performansı dikkat çekiyor

20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol ve 7 asist üreterek Avrupa'da büyük yankı uyandıran bir istatistik yakaladı.

Genç yaşına rağmen güçlü fiziği, teknik kapasitesi ve hücum çeşitliliği nedeniyle Avrupa’nın elit kulüplerinin ilk sırada takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

2029’a kadar sözleşmesi var ama maaşı düşük

Kenan Yıldız’ın Juventus ile 2029 yazına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunsa da mevcut maaşının takım ortalamasının oldukça altında kaldığı biliniyor. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren en kritik faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Transfer yarışı kızışıyor

Juventus’un maaş politikasında bir güncelleme yapmaması halinde Kenan Yıldız için hem Real Madrid hem Arsenal’in resmi teklif hazırlıklarına başlaması bekleniyor.