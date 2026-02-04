Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya dünya çapında bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldız N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak önemli bir transfere imza attı.

Sarı-lacivertliler Kanté’de mutlu sona ulaştı

Uzun süredir gündemde olan transferde taraflar tüm şartlarda anlaşma sağladı. Tecrübesi ve oyun disipliniyle Avrupa futbolunun en saygın orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kanté’nin, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

KAP’a bildirildi: Maliyet detayları netleşti

Fenerbahçe, Kanté transferine ilişkin mali detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Fransız futbolcuya toplamda yüksek bütçeli bir ödeme planı hazırlandı.

İmza parası ve sezonluk ücretler açıklandı

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre:

Kanté’ye 14,4 milyon euro imza parası ödenecek

2025-2026 sezonu sonuna kadar 5,5 milyon euro maaş alacak

2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ise sezon başına 11 milyon euro kazanacak

Bu rakamlarla birlikte Kanté, kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Al-Ittihad ile anlaşma sağlandı

Transfer sürecinde Kanté’nin kulübü Al-Ittihad Club ile de resmi anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun transferini tüm prosedürleriyle tamamlayarak kadrosuna kattı.

Orta sahada lider rolü bekleniyor

34 yaşındaki yıldız futbolcunun, sahip olduğu tecrübe, savunma katkısı ve oyun görüşüyle Fenerbahçe orta sahasında lider bir rol üstlenmesi bekleniyor. Teknik heyetin Kanté’yi hem saha içi denge unsuru hem de genç oyuncular için örnek bir isim olarak gördüğü öğrenildi.