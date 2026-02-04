Son Mühür - Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi Al-Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri için resmi bir veda paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı golcünün transfer sürecinin tamamlandığını kamuoyuna duyurdu.

Veda mesajı

Fenerbahçe tarafından yapılan duyuruda, Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, En-Nesyri’nin sarı-lacivertli formayla sahada ortaya koyduğu mücadeleci performans ve profesyonel yaklaşımına da özellikle dikkat çekildi.

Kulüp tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz"