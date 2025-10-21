Son Mühür / Yiğit Uzun – İzmir Metro hattının en yoğun duraklarından biri olan Üçyol İstasyonu’nda yürüyen merdivenler uzun süredir çalışmıyor. Vatandaşlar, sabah ve akşam saatlerinde merdivenlerde yer kapmak için adeta yarıştıklarını, arızanın ise artık kronik hale geldiğini söylüyor.

Yaklaşık iki yıldır “bakımda” olduğu belirtilen merdivenlerde herhangi bir ilerleme gözlenmiyor. İstasyonda görevli özel güvenlik görevlileri de sürecin uzamasından şikayetçi:

“Neredeyse iki yıl olacak. İç mekanizması söküldü, takıldı ama bir türlü tamamlanmadı. Neden bu kadar sürdüğünü biz de bilmiyoruz. Vatandaştan sürekli şikayet geliyor ama ne diyeceğimizi bilemiyoruz.”

Yaşlı ve hamile yolcular zorlanıyor

Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması özellikle yaşlı ve hamile yolcular için büyük zorluk yaratıyor, çalışır haldeki merdivenlerde yer bulamayanlar çalışmayan merdivenlere yöneliyor. Çoğu zaman tüm merdivenler çalışmıyor. Üçyol’un dik inişli-çıkışlı merdivenleri nedeniyle birçok yolcu nefes nefese kaldığını, bazı yaşlıların dinlenmek zorunda kaldığını belirtiyor. Günün yoğun saatlerinde merdivenlerde oluşan kalabalık, zaman zaman kazalara da davetiye çıkarıyor.

Vatandaş tepkili, çözüm yok

Üçyol İstasyonu’nun işletmesini yürüten İzmir Metro A.Ş.’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, “bakım” tabelalarının artık kalıcı bir görüntüye dönüştüğünü söyleyerek, “İki yıldır aynı tabelayı görüyoruz, ne zaman bitecek bu bakım?” diyerek tepki gösteriyor.

Kent genelinde başka istasyonlarda da benzer sorunların yaşandığını hatırlatan yolcular, net bir takvim ve kalıcı çözüm bekliyor.