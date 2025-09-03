ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında Kübra ve Abdullah arasındaki ilişki dramıyla sıkça gündeme gelen Hikmet Bey hakkında sosyal medyada ölüm iddiaları ortaya çıktı. Trabzon kökenli Hikmet Bey’in köy yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ve cenazesinin Trabzon’un Of ilçesinde defnedildiği öne sürüldü. Ancak, bu iddiaların asılsız olduğu ve Hikmet Bey’in hayatta olduğu doğrulandı. Caner Toygar’ın açıklaması, konuya netlik kazandırdı.

Hikmet Bey kimdir?

Hikmet Bey, Esra Erol’da programında kızı Kübra’nın Abdullah Üçöz ile yaşadığı ilişki sürecinde ekranlara gelen bir isim. Trabzonlu olan Hikmet Bey, kızının ilişkisine karşı sert tutumu ve resmi nikah konusundaki ısrarıyla dikkat çekti. Programda, Kübra’nın hamileliği ve aileler arasındaki anlaşmazlıklar üzerine yaptığı açıklamalarla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan Hikmet Bey, ailesine bağlılığı ve dobra kişiliğiyle tanınıyor. Yaşı ve mesleği hakkında net bilgi bulunmamakla birlikte, memleketinde sakin bir yaşam sürüyor.

Ölüm iddiaları ve gerçekler

Sosyal medyada Temmuz 2025’te yayılan iddialar, Hikmet Bey’in köy yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ve cenazesinin Trabzon’un Of ilçesinde toprağa verildiğini öne sürdü. Kübra’nın sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı gibi detaylar da bu söylentilere eklendi. Ancak, program çevresine yakın kaynaklar bu haberleri yalanladı. Hikmet Bey’in hayatta olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu ve Trabzon’da ailesiyle iletişim halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyadaki yanlış bilgiler, kamuoyunda kısa süreli bir kafa karışıklığı yarattı.

Caner Toygar’ın açıklaması

Esra Erol’la programlarından tanınan Caner Toygar, 1 Ağustos 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu. Toygar, “Birçok sayfa yalan yanlış bilgiler yayıyor. Zamanında benimle ilgili de asılsız haberler yapıldı. İnsanların gerçeği ayırt etmesi güçleşti. Abdullah Bey ile görüştüm. Hikmet Abi yaşıyor ve sağlık durumu gayet iyi. Lütfen bu tarz haberlere inanmayın” dedi. Toygar’ın açıklaması, Hikmet Bey’in hayatta olduğunu kesinleştirdi ve sosyal medyadaki dezenformasyonun önüne geçti. İzleyiciler, güvenilir kaynaklara dayanmayan bilgilere karşı dikkatli olmaya çağrıldı.