Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi Macera Parkı bölgesinde bulunan yol üzerindeki taşların sökülmesi ve araçların kaza riskiyle karşı karşıya kalması üzerine Bornovalı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Bornova Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler sorumluluk sahası ayrımı gözetmeksizin tehlikeli noktaya çok hızlı bir şekilde intikal etti.

Vatandaşların tepkisi üzerine ekipler harekete geçti

Olabilecek bir kazanın önüne geçmek ve can güvenliğini korumak amacıyla Bornova Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bölgede geçici bir lokal çalışma yürüttü. Bu çalışmayla birlikte trafik akışı rahatlatılacak ve yol zeminini araç geçişine uygun hale getirilecek.

“Sorunu kökten ve kalıcı şekilde çözeceğiz”

Sorunlu aksı ve yürütülen çalışmaları ilgili birim müdürleriyle birlikte yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın geçici bir önlem olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

" Birkaç gündür buradan çok yoğun şikayetler aldık. Belediyemizin doğrudan sorumluluk alanında olmasa dahi, buradaki taşların sökülerek trafiği tehlikeye düşürmesine ve araçların kaza yapma ihtimaline seyirci kalamazdık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz çok hızlı bir müdahalede bulunarak geçici bir tedbir aldı. Ancak bu sadece ilk adımdı; çok yakında bu bölgedeki sorunu kökten ve kalıcı bir şekilde çözecek temelli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. İstekleriniz doğrultusunda, Bornovalının nerede ihtiyacı varsa biz orada olmaya devam edeceğiz."