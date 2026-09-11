Son Mühür / İzmir’in Bayraklı ilçesinde turizm, medikal, inşaat ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren KKÜP Turizm Medikal İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında mahkemeden 3 aylık geçici mühlet alan şirket hakkında bu kez kesin mühlet kararı verildi. İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında KKÜP Turizm Medikal İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ne 4 Ağustos itibariyle 1 yıllık kesin mühlet verildiği açıklandı.

Bayiler aracılığıyla hizmet sunuyordu

Sağlık sektörünün gelişen ve değişen ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmak için kurulan KKüp Medikal, yerli üretimi destekleyerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyordu. Türkiye genelindeki bayi ağı aracılığıyla hekimlere, sağlık kuruluşlarına ve hastanelere hizmet sunan şirket, portföyünde kalp damar cerrahisinde kullanılan stentlerden kateterlere, boneden, tulum ve maskeye kadar cerrahi işlemler sırasında kullanılan ekipmanlara kadar pek çok ürün barındırıyordu.

Borçludan alacaklılara çağrı yapıldı

KKÜP Turizm Medikal İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararının ardından borçludan alacaklı olanların İcra İflas Kanunu’nun 299’uncu Maddesi gereğince 15 gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Avukat İsa Kaya’nın adresine; tatil günleri hariç elden veya taahhütlü posta yolu ile alacaklarını bildirmeleri duyuruldu. Ayrıca, alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve fatura, makbuz, senet, defter, hülasası vesaire gibi alacağı kanıtlayan delillerin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri gerektiği ifade edildi.