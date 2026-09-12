İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi’nde 7 Ağustos saat 09.00 sularında korkunç bir olay yaşanmıştı. Yaya geçidinin bulunduğu noktada yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan'a hızla gelen belediye otobüsü çarptı. Çarpan otobüs genç kızı altına alıp sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsün altından çıkarılan ağır yaralı Erdoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi gören Erdoğan, taburcu edildi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

“Burası çok tehlikeli”

Serra Nil Erdoğan'a otobüsün çarptığı kazaya tanık olan İsmail Çetin, "Karşıya geçmek isterken otobüs hızlı bir şekilde geldi ve çarptı. Çok şiddetli vurdu. Orada kasis olmadığı için araçlar da ne yazık ki hız limitlerine dikkat etmiyorlar. Burası çok tehlikeli. Yoğun araç ve yaya trafiği olmasına rağmen ne kasis ne de yaya geçidi var. Kaldırımlar ve yollar da dar. Sürücü arkadaşlar da kendi araçlarına verdikleri değeri insanlara vermiyorlar. İnsanların canı gidiyor. O olaydan bir hafta önce yaşlı bir amcaya yine karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve maalesef hayatını kaybetti. Çözüm istiyoruz" dedi.

“Buraya yüksek bir kasis yapılması gerekiyor”

Mustafa Akın ise kaldırımların darlığından bahsederek "Burada trafik oldukça fazla. Çünkü dolmuş ve otobüsler burayı kullanıyor. Burası toplu taşımadan inip binenlerin istikameti. Yol dar, kaldırımlar yoldan çok daha dar. Bir insanın bile zor yürüyeceği bir yer. İlk olarak buraya yüksek bir kasis yapılması gerekiyor. 100 metrelik yerde çok hızlı gidiyorlar. Ne araçlar yavaş geliyor ne de onları yavaşlatacak bir sistem var. Burada otururken emin olun arkamdan hangi araç ne şekilde gelecek bilmiyorum. Burada 1 hafta içinde iki kez kaza oldu. Biri gencecik bir kız çocuğuydu" ifadelerini kullandı.

“Önlem alınması gerekiyor”

Bölgede önlem alınması gerektiğinin altını çizen Ergin Dayı da "Yaya geçidi var ama ne yazık ki o kültürümüz yok. Bizde önce arabalar sonra yayalar geliyor. Bu bilincin yerleşmesi lazım. Kaldırım zaten yok gibi bir şey. Engelli, hasta, yaşlı vatandaşlarımız var. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kamera kayıttayken bir tehlike daha

Daha önceki zamanlarda çok sayıda kazanın yaşandığı belirtilen caddede, çekim sırasında büyük bir tehlike daha atlatıldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, hızla gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kameraya yansıyan tehlikeli anlarda, şans eseri yeni bir kaza yaşanmadı.