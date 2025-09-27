ABD merkezli otomobil üreticisi Ford Motor Co, direksiyon milinin üst kısmında tespit edilen ciddi bir kusur nedeniyle 115 bin 539 aracı geri çağırma kararı aldı. Firma, söz konusu sorunun sürüş güvenliğini riske attığını vurguladı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2020 ve 2021 model yıllarına ait F-250, F-350 ve F-450 serisi araçları kapsadığı belirtildi.

Ford yetkilileri, araç sahiplerine bilgilendirme yaparak etkilenen araçlardaki arızalı parçaların yetkili servislerde ücretsiz olarak inceleneceğini, onarılacağını veya değiştirileceğini duyurdu.

Sürüş güvenliğini etkiliyor

Ford, direksiyon milindeki söz konusu kusurun, parçanın ayrılması durumunda sürüş kontrolünün kaybolmasına yol açtığını ve ciddi güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Bu nedenle firma, araç sahiplerini vakit kaybetmeden servislerine başvurmaları konusunda uyardı.

Ford, 2021–2024 model yılları arasında üretilen araçlarını da geçmişte çeşitli nedenlerle geri çağırmıştı. Özellikle arka görüş kamerasındaki yazılım hataları nedeniyle yaklaşık 1 milyon araç servislerde kontrol edilmiş ve gerekli yazılım güncellemeleri yapılmıştı.