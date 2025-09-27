Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapmasına ilişkin Kurul kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkân tanındı. Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansal promosyonlar genişledi

EPDK’dan yapılan açıklamada, çalışma kapsamında finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyalarda düzenlenebilmesi değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile, tüketici lehine finansal faydalar sağlamasına yönelik farklı seçeneklerin de sunulmasının serbest bırakılmasına karar verilirken, tarafların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesine imkân sağlanması amacıyla kararın önümüzdeki yılın Nisan ayı itibariyle yürürlükte olması uygun görüldü.