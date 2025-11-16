Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından bu yana yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatının bölgedeki yapısal bütünlüğe ciddi zararlar verdiğini belirterek acil önlem alınması çağrısında bulundu. Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle sakinlerinin can güvenliği endişesini dile getirerek, "Büyük bir felaket yaşanmadan gerekli adımların atılması zorunludur," dedi.

Tünel inşaatı evlerin duvarlarını çatlattı, zemini ayırdı

Milletvekili Bursalı, tünel inşaatından olumsuz etkilenen Atamer Mahallesi'ndeki konut sakinlerini bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu aktardı. İncelemeler sonucunda, bazı binaların dış cephelerinde belirgin çatlaklar oluştuğu, zemin ve duvarlarda ise ciddi yarıklar ve ayrılmaların gözlemlendiği kaydedildi.

Bölge halkının yaklaşık bir yıldır evlerinin çökme tehlikesi altında yaşadığını ifade eden Bursalı, durumun vahametini şu sözlerle aktardı: "Mahallede 3 aylık bebeğiyle hayatını sürdürenler de var, 90 yaşında anne babasıyla yaşayanlar da. İnsanlarımız her gün, evlerinin çökme korkusuyla uyanmak zorunda kalıyor."

"Can güvenliği tehlikede, gerekli tedbirleri alın"

Bursalı, mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti dile getirmek ve çözüm bulmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu alma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Konuyu AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş ve parti teşkilatıyla birlikte yakından takip ettiklerini belirten Milletvekili Bursalı, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sert bir eylem çağrısı yaptı:

"Bizim görevimiz siyasi polemik üretmek değil, can güvenliği tehlikede olan vatandaşlarımızın hakkını savunmaktır. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bir an önce bölgeye gelip detaylı incelemeler yapmalı ve üzerlerine düşen tüm tedbirleri ivedilikle yerine getirmelidir."

Bursalı, çağrının sonuçsuz kalması durumunda izlenecek yolu da net bir dille ifade etti: "Eğer gerekli adımlar atılmazsa, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına tüm yasal süreçleri işletmek için gerekeni yapacağız."