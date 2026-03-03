Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de derin yaralar bırakan 30 Ekim 2020 depreminin yankıları sürerken, Deprem Haftası vesilesiyle MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kentleşmenin yoğun olduğu İzmir’de sarsıntının yıkıcı etkilerinin hala taze olduğunu hatırlatan Yeniçırak, özellikle Konak ilçesindeki yapı stokunun mevcut durumuna dair açıklamalarda bulundu. Konak’ın yüzde 80’inin çarpık yapılaşmadan, geri kalan yüzde 20’sinin ise ekonomik ömrünü tamamlamış "yorgun" binalardan oluştuğunu vurgulayan Yeniçırak, ilçedeki can güvenliğinin on yıllardır ihmal edildiğini savundu.

“Büyük riskler barındırıyor”

“30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve ekseriyetle kentleşmenin yoğun olduğu İzmir’de yaraları ciddi bir şekilde hissedilen depremin üzerinden çok zaman geçmedi. Deprem her ne kadar İzmir merkezli olmasa da yıkıcılığı bakımından en çok hasarı İzmir’e vermiş olduğunu biliyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan Yeniçırak, “Sadece İzmir’de değil, ülkemizin herhangi bir bölgesinde gerçekleşecek bir depremin, eski bina stokunun fazla olması, çarpık kentleşme, işçilik ve malzeme kalitesinin düşüklüğü, binaların güncel deprem yönetmeliklerindeki standartları karşılayamaması gibi nedenlerle büyük riskler barındırdığı bir gerçek” dedi.

“20 binin üzerinde bina yenilenmeli”

Konak’ın çarpık kentleşmenin yüksek olduğu kentlerin başında geldiğinin altını çizen MHP’li Yeniçırak, “İlçemizin yüzde 80 çarpık yapılardan, Yüzde 20’si ise ömrünü tamamlamış yorgun binalardan oluşmakta. Konak açısından derinlemesine deprem riskini inceler olursak; Konaklı’nın onlarca yıldır can güvenliği CHP’li yönetimler tarafımdan hiçe sayıldığını göreceğiz. 30 yılı aşkın zamandır hayata geçirilemeyen imar planları nedeniyle Kent’in yüzde 80’i çarpık yapılaşma ve sağlıksız yapılar nedeniyle risk altında özellikle 25 bine yakın bina acilen yıkılıp yeniden yapılmalı hatta yoğun nüfusun yaşamış olduğu alanlarda bulunan 20 bin üzerindeki bina ise yenilenmeli. Çünkü bu binalar artık ömrünü tamamlamış” ifadelerini kullandı.

“Planlar hayata geçirildi mi?”

Risk odaklı afet yönetimi sürecinde vatandaşa en yakın olan kamu kurumu olarak belediyelere önemli görevler düştüğünün de altını çizen Yeniçırak, “Afet öncesi ve sonrası konakın ne durumda olduğu çok önemli. Konak yönetimine bunu sorarsak hemen merkez yönetime topu atacak fakat deprem riskinden önce yönetim olarak Konak’ta önlemler alındı mı? veyahut Konak risk öncesi denetlemeler ve uygulaması gereken planları hayata geçirdi mi? Ayrıca afet sonrası ile ilgili belediye yönetimi ne durumda? Kısaca Konak Belediyesi, deprem riskini minimum seviyeye indirmek ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili hazır mı merak konusu” diye konuştu.