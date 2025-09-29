Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük kazısında 3 fırın ve 2 ocak gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak, “Burası saray ya da yönetici sınıf için üretim yapılan bir merkez” dedi.

Üretim faaliyetlerini kanıtlayan bulgular

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü koordinasyonunda 2020’de başlayan Üçhöyük kazıları, 2024’ten bu yana Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak başkanlığında yürütülüyor. Bu yıl “Geleceğe Miras Projesi”ne dahil edilen kazılara Japon bilim insanları da katıldı. Çalışmalarda kerpiç duvarlarla örülmüş mekanlarda 3 fırın ve 2 ocak bulundu.

“Özel üretim alanı”

Prof. Dr. Koçak, bulunan yapıların saray veya yöneticilere hizmet eden atölyeler olduğuna dikkat çekerek, “Burada çanak çömlek ve gıda üretimi yapılıyordu. Malzemeler bölgeye pazarlanıyordu. Üçhöyük, adeta bir kargo merkezi gibi işlev görmüş” dedi. Fırın ve ocakların yanı sıra bakır disk, iğneler, küpeler, taş bıçaklar ve ağırşaklar da gün yüzüne çıkarıldı.

Kayıp şehir puruşhanda’ya işaret

Kazı alanında ortaya çıkan bulguların milattan önce 1600’lü yıllara tarihlendiğini belirten Koçak, yapıları restorasyonla ayağa kaldırarak ileride ziyarete açmayı planladıklarını söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise, “Kazılarda yazılı tablet veya metin bulunduğunda kayıp şehir Puruşhanda’nın yeri kesinlik kazanacak. Bu önemli keşfi bilim dünyasına Afyonkarahisar’dan duyurmayı umut ediyoruz” dedi.