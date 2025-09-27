Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde il merkezinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan kadınlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Seminere 28 kadın katıldı. Eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ile zorla evliliklerin önlenmesine dair bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler de unutulmadı

2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında İscehisar ilçesinde bulunan okullarda öğrenim gören 125 öğrenci de ziyaret edildi. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek bilinçlendirme çalışmaları desteklendi.

yazılı açıklama

