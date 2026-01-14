Yeni halka arzlar, yatırımcılar için her zaman önemli fırsatlar sunuyor. Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin halka arz süreci de bu açıdan yakından takip ediliyor. Peki Üçay Mühendislik kaç lot verir ve hangi bankalarda talep toplanıyor?

Üçay Mühendislik kaç lot verecek?

Üçay Mühendislik halka arzı 14, 15 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Katılım sayısına göre değişecek lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

150 bin kişi katılırsa 280 lot yani 5 bin 40 TL tutarında yatırım yapılabilecek. 250 bin katılımda 168 lot ile 3 bin 24 TL, 350 bin katılımda ise 120 lot ile 2 bin 160 TL'lik pay alınabilecek.

500 bin yatırımcı başvurursa 84 lot ile 1 bin 512 TL, 700 bin katılımda 60 lot ile 1 bin 80 TL söz konusu. 1,1 milyon katılımda 38 lot yani 684 TL, 1,6 milyon katılımda 26 lot yani 468 TL, 2,2 milyon katılımda ise 19 lot yani 342 TL'lik pay dağıtılacak. Katılım oranı arttıkça lot başına düşen pay azalıyor.

Üçay Mühendislik hangi bankalarda?

Üçay Mühendislik halka arzına çok geniş bir banka ve aracı kurum ağından katılım sağlanabiliyor. Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank gibi büyük kamu ve özel bankaların yanı sıra DenizBank, QNB Finansbank, TEB ve Şekerbank da talep toplayan kurumlar arasında.

Katılım bankaları arasında Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer alıyor. İş Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ak Yatırım, Gedik Yatırım, Ata Yatırım, Deniz Yatırım, Oyak Yatırım, Şeker Yatırım ve Tera Yatırım gibi aracı kurumlar da halka arzda görev alıyor. Bu geniş ağ sayesinde yatırımcılar mevcut hesapları üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.