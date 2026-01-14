Son Mühür- Son dönemde en çok tartışılan konular arasında yer alan yurt dışından siparişlerde 30 Euroluk muafiyetin kaldırılması tartışmasında en çok gündeme gelen isimlerden biri İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'ti.

Avdagiç isminin öne çıkmasının sebebi ise, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarla 30 Euroluk muafiyetin kaldırılması çağrılarını sık sık dile getirmiş olmasıydı.

Ancak ekonomi gazetecisi Bora Erdin, toplumun büyük bir bölümünün tepkisini toplayan bu önerinin sahibi olan Avdagiç'in 2023'de çalışan maaşlı bir gazeteci olarak kendisi kadar bile vergi vermediğini duyurdu.

Ahu Özyurt'un Youtube yayınına konuk olan Bora Erdin,

''2023 yılında elime ayda 50 bin lira geçerken toplam 800 bin lira devlete vergi ödemişim.

Aynı dönemde İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç’in ödediği vergi ise 667 bin lira'' hatırlatmasında bulunarak,

''Ben Şekip Ağa’dan daha mı zenginim?” sorusun gündeme getirdi.



Yurt dışı siparişlerde yeni dönem...



6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, yurt dışından yapılan bireysel siparişlerde 30 Euro'luk gümrük vergisi muafiyeti tamamen kaldırıldı.

Artık ürün değeri 1 Euro bile olsa, tüm paketler gümrük işlemlerine tabi olacak (basitleştirilmiş beyanname sona eriyor, gümrük müşaviri ve ek masraflar zorunlu hale geliyor).

Uygulama 6 Şubat 2026'dan itibaren geçerli.

Karara gerekçe olarak yerli üretimi korumak, haksız rekabeti önlemek, tüketici sağlığını güvence altına almak ve vergi/istihdam kaybını durdurmak gösteriliyor.

En çok o gündeme getirmişti...



2025'in Ekim ve Kasım'ında yaptığı açıklamalarda 30 Euroluk gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılması çağrısı yapmasıyla gündeme gelen Şekip Avdagiç,

"İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı’nı memnuniyetle karşılıyoruz."

30 Euro limitinin kaldırılmasını yerli üretim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." sözleriyle karara destek vermişti.



