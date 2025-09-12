Japonya’nın Çiba eyaletinden havalanan United Airlines’a ait yolcu uçağı, yangın şüphesi nedeniyle Osaka’daki Kansai Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. 142 yolcunun bulunduğu uçakta yapılan incelemede yangın ya da duman tespit edilmedi.

Kargo bölümünden yangın uyarısı

Narita Havalimanı’ndan Filipinler’in Cebu Adası’na gitmek üzere kalkan UA32 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, kalkıştan yaklaşık bir buçuk saat sonra kargo bölümünden gelen yangın uyarısı nedeniyle acil durum prosedürünü devreye soktu.

Kansai’ye acil iniş

Pilotlar güvenlik gerekçesiyle uçağı Osaka’daki Kansai Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptırdı. 142 yolcunun bulunduğu uçak sorunsuz şekilde piste indi.

İnceleme başlatıldı

Yetkililer, uçağın kargo bölümünde yangın ya da duman olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı. Japonya devlet televizyonu NHK tarafından yayınlanan görüntülerde herhangi bir duman ya da alev izine rastlanmadı.