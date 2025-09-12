Son Mühür- ABD'yi sarsan cinayetin katil zanlısı daha fazla kaçamadı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün Utah'taki bir üniversitede öldürülmesiyle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Trump'ın "iğrenç suikast" olarak nitelendirdiği olayın ardından katil zanlısının yakalanması için alarma geçilmiş ve insan avı başlatılmıştı.

Sanırım onu yakaladık...



Kirk'ün katili, Çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi'nde bir gösteri sırasında bir keskin nişancının tek el ateş ederek 31 yaşındaki Kirk'ü öldürmesinin ardından 24 saatten fazla bir süre polis ve federal ajanlardan kaçmayı başarmıştı.

Trump, Fox and Friends programına verdiği röportajda, "Sanırım onu ​​yakaladık," dedi ve şüpheliyi tanıyan birinin onu ihbar ettiğini ekledi. "Sanırım onu ​​kesinlikle gözaltına aldık."

Trump, şüphelinin kimliğini açıklamadı.

