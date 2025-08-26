Uçak seyahatlerinde konfor, özellikle 50 yaş üstü yolcular için büyük önem taşıyor. Air Canada’da uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir kabin görevlisi, Arjantin’in La 100 gazetesine verdiği röportajda, bavul hazırlığından el bagajı düzenine kadar pratik ve uygulanabilir önerilerini paylaştı.

El Bagajında Olmazsa Olmaz 6 Eşya

Tecrübeli kabin görevlisine göre, doğru hazırlanmış bir el bagajı, konforlu bir yolculuğun anahtarı:

Bağcıksız Ayakkabılar

Uçak kabinlerinde dar koltuklarda hareket etmek zor olabiliyor. Bağcıksız mokasen tarzı ayakkabılar hem rahatlığı artırıyor hem de güvenlik kontrollerinde zamandan kazandırıyor.

Boyun Yastığı veya Bel Desteği

Uzun uçuşlarda boyun ve bel desteği büyük fark yaratıyor. Şişirilebilir modeller pratik olsa da, kabin görevlisine göre geleneksel yastıklar daha iyi bir dinlenme sağlıyor.

Katmanlı ve Rahat Giysiler

Uçak içi sıcaklık ani değişiklikler gösterebiliyor. Hırka, hafif ceket veya şal gibi katmanlı giysiler bu konuda yolculara esneklik sağlıyor.

İlaçlar ve Ağrı Kesiciler

Düzenli kullanılan kişisel ilaçların ve temel ağrı kesicilerin el bagajında taşınması öneriliyor. Özellikle uzun yolculuklarda bu, beklenmedik sağlık sorunlarına karşı kolay çözüm sağlıyor.

Kablolu Kulaklık

Uçak içi eğlence sistemlerinin çoğu hâlâ Bluetooth desteklemediği için, geleneksel kulaklıklar sürpriz yaşamamak adına vazgeçilmez.

Varis (Kompresyon) Çorapları

Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda bacak sağlığı için varis çorapları öneriliyor. Kan dolaşımını düzenleyerek şişliği ve rahatsızlığı azaltıyor.

Küçük Önlemlerle Büyük Konfor

Deneyimli kabin görevlisi, yaş ilerledikçe seyahatlerin vücut üzerinde daha fazla yıpratıcı etkisi olduğunu hatırlatarak, “Önemli olan doğru planlama yapmak” diyor. Yanınıza aldığınız doğru eşyalar sayesinde yorucu bir uçuş, keyifli ve konforlu bir yolculuğa dönüşebilir.

Uçuşta Konfor Planlamayla Başlıyor

Air Canada kabin görevlisinin önerileri, özellikle 50 yaş üstü yolcular için uçuş deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Doğru el bagajı hazırlığı, rahat kıyafetler ve kişisel ihtiyaçlara uygun düzenlemeler, uzun mesafeli yolculukları çok daha keyifli hale getirebilir.