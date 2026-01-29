Kolombiya’da meydana gelen uçak kazasında bulunan 15 kişinin tamamı yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenler arasında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da yer aldığı bildirildi.
15 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol kanalına yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa’ya bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından tespit edildiğini aktardı. Kazada 13 yolcu ile 2 mürettebatın hayatını kaybettiğini belirten Quintero, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini ifade etti.
Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel medyaya yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor."
Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya uçaktaydı
Hayatını kaybedenler arasında, Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sözcüsü olarak tanınan Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da yer aldığı bildirildi. Kolombiya Devlet Hava Yolları Satena’ya ait Beech 1900D model uçak, Kuzey Santander’e bağlı La Playa de Belén yakınlarında radardan çıkmıştı. Uçağın Ocana kentine gitmekte olduğu ve normal koşullarda yerel saatle 12.10’da iniş yapmasının planlandığı açıklanmıştı.