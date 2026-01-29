Kolombiya’da meydana gelen uçak kazasında bulunan 15 kişinin tamamı yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenler arasında Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya’nın da yer aldığı bildirildi.

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol kanalına yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa’ya bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından tespit edildiğini aktardı. Kazada 13 yolcu ile 2 mürettebatın hayatını kaybettiğini belirten Quintero, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini ifade etti.