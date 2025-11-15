İstanbul’un Fatih semtinde aynı aileden iki çocuk ile annelerinin yaşamını yitirdiği, babanın ise yoğun bakımda tedavi gördüğü gıda zehirlenmesi soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Olaydan kısa süre sonra hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek’in daha öncesinde polis ekiplerine verdiği ifade dosyaya girdi. Anne Böcek ifadesinde, İstanbul’a geldikten üç gün sonra gecenin bir yarısı “mide bulantısına uyandıklarını”, hastaneye başvurduklarında ise çocuklarına “probiyotik dışında başkaca bir tedavi uygulanmadığını” dile getirdiği belirtildi.

Ne yediklerini tek tek anlatmış

Soruşturma kapsamında incelenen ifadeye göre aile, 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelmiş ve bir otele yerleşmişti. Çiğdem Böcek, akşam saatlerinde eşiyle birlikte otelin yakınındaki bir restoranda kebap yediklerini, çocuklarının ise makarna tercih ettiğini anlattı. Ertesi sabah çift çorba içerken çocukların poğaça ile kahvaltı yaptığını, akşam yemeğinde ise kendilerinin kıymalı pide, çocukların da sucuklu kaşarlı pizza yediklerini aktardı.

Seyyar tezgaha ifadesinde yer vermiş

İfadeye göre 11 Kasım’da aile sabah kahvaltısını otelde yaptıktan sonra öğleden sonra Ortaköy Camii yakınlarına gitti. Böcek, burada kirli sakallı, kır saçlı, şapkalı ve 45-50 yaşlarında bir erkeğin işlettiği seyyar tezgahtan aile bireylerinin birer midye yediğini söyledi. Daha sonra Dereboyu Caddesi’ndeki Golden Kokoreç Midye isimli işletmeye geçtiklerini, burada çorba içtiklerini; çocukların sucuk-ekmek, eşinin kokoreç yediğini, oğulları Kadir Muhammet’in kokoreçten yalnızca bir lokma aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni tükettiğini anlattı. Aile daha sonra Fatih’teki Hürrem Sultan Bazaar isimli dükkândan lokum satın alıp birlikte yemişti.

‘Sadece probiyotik uygulandı’

12 Kasım gecesi saat 01.00 civarında “mide bulantısına uyandıklarını” belirten Böcek, sabah Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini ve kendisiyle eşine serum uygulandığını, mide koruyucu ile ağrı kesici verildiğini ifade etti. Çocuklara burada müdahale edilmediğini, bu nedenle Çapa Hastanesi’ne yönlendirildiklerini; orada çocuklara “probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını” söyledi. Aynı gün mide rahatsızlığı nedeniyle hiç yiyecek tüketemediklerini de ekledi. Böcek, 13 Kasım’ın ilk saatlerinde şikayetlerin yeniden artması üzerine otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti. Bu ifadenin ardından anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği, babanın ise hâlâ yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü biliniyor.