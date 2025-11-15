Türkiye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerine ağlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın 78 yaşındaki babası Mehmet Özcan’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Karabük’te yaşayan şehit babası Mehmet Özcan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini baş sağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Özcan da “Sağ olun Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun” yanıtı verdi.

Ne olmuştu?

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan’ın Gence Havaalanı’ndan kalktıktan sonra Türkiye’ye dönüş yılında Gürcistan sınırı içerisinde düşmüştü. Acı hadisenin ardından 20 askerimiz şehit olmuştu.