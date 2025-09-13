Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sigorta vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaların ardından Kayseri merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 65 kişiyi 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24) yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü tutuklandı

Polis ekipleri, şüphelilerin ikamet ettiği adreslerde detaylı aramalar yaptı. Aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, olayla ilgili soruşturmanın önemli kanıtları olarak kayda alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanırken, B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.