Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Konak’ta kimse yalnız hissetmeyecek” anlayışıyla yürütülen sosyal yardım çalışmaları, ilçede ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaşmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, son olarak Engelli Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Birimi tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan Hüseyin Al’a destek sağladı.

Başvuru yapıldı, üç günde teslim edildi

Konak’ta ikamet eden Hüseyin Al, uzun süredir ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye için Konak Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Başvurunun kısa sürede değerlendirilmesinin ardından Al için yeni bir tekerlekli sandalye hazırlandı ve evine teslim edildi. Sevincini eşiyle paylaşan Al’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

“Bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum”

2014 yılında geçirdiği kaza sonucu engelli kalan Hüseyin Al, aldığı desteğin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: “2014’te merdivenlerden düştüm, beyin kanaması geçirdim. Ondan sonra engelli oldum. Eşim hep yanımda. Tekerlekli sandalyem olsun çok istiyordum. Sandalyem yok diye hastanede çok sıra bekliyordum. Beni çok mutlu ettiniz. Kimsesiz olmadığımızı anladık. Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başvuru yaptım, üç gün içinde sandalyem geldi. Bu kadar ilgileneceklerini tahmin etmemiştim. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum.”

Kolay başvuru, hızlı destek

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi yurttaşların başvurularını kısa sürede değerlendirerek destek sağlamayı sürdürüyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan talepler, imkanlar dahilinde en hızlı şekilde karşılanıyor.