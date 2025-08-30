Süper Lig’in köklü kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Büyük Zafer’in 103’üncü yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda milli birlik, bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yaptı. Açıklamalarda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler minnetle anıldı.

Beşiktaş: “Cumhuriyet’in ebedi bekçisi olacağız”

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 30 Ağustos 1922’yi Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi. Açıklamada, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin milletin azim ve kararlılığıyla zaferle taçlandığı vurgulandı.

“Anadolu’nun, dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. ‘Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir’ diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen bekçisi olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe: “103 yıldır bağımsızlık ateşi yanıyor”

Fenerbahçe, Büyük Taarruz Zaferi’ni “Bir milletin varoluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz inancının en büyük eseri” olarak tanımladı.

Mesajda, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı bu destansı zafer, Cumhuriyetimizin temel taşlarını atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Başkomutanımız Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 103 yıldır kalbimizde yanan bağımsızlık ateşi sonsuza dek yanmaya devam edecek.” denildi.

Galatasaray: “Azim ve inancın zaferi”

Galatasaray Kulübü ise mesajında, “Bir milletin azim ve inancının zaferle taçlandığı Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Diğer kulüpler de kutladı

Birçok Süper Lig ve alt lig kulübü de sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşarak milli birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.