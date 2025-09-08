Son Mühür- Küresel ekonomik dalgalanmalar, Türkiye’deki işletmeleri de derinden etkiliyor. Ülke genelinde uzun yıllardır faaliyet gösteren bazı köklü şirketler, artan mali baskılar karşısında iflas sürecine girmek zorunda kaldı. İstanbul, Ankara ve Konya’daki önde gelen firmalar bu kapsamda konkordato taleplerinin reddedilmesi sonrası resmen faaliyetlerini sonlandırdı.

İstanbul’da Ak Sav İnşaat Hafriyat iflas etti

İstanbul merkezli Ak Sav İnşaat Hafriyat, 15 yılı aşkın süredir inşaat ve hafriyat sektöründe hizmet veriyordu. Şirketin konkordato talebi Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. 2 Eylül 2025 tarihinde alınan mahkeme kararıyla şirketin iflası saat 15.05 itibarıyla ilan edildi. Kararın ardından tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiser heyetinin görevine son verildi ve iflas işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

Ankara’da Portex Grup İnşaat tarihe karıştı

Başkent Ankara’da faaliyet gösteren Portex Grup İnşaat, konkordato davasından feragat etmesi üzerine Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir diğer firma oldu. 4 Eylül 2025’te saat 12.09’da alınan kararla şirketin tüm tedbirleri kaldırıldı, önceki mühlet kararları hükümsüz sayıldı ve konkordato komiserlerinin görevleri sona erdi. Alacaklılar, haklarını iflas masası üzerinden talep edebilecek.

Konya’da Zenio Mobilya faaliyetlerini durdurdu

Konya merkezli Zenio Mobilya da ekonomik krizden etkilenerek iflas sürecine girdi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddederek iflasına hükmetti. Mahkeme kararıyla geçici mühletler ve ihtiyati tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevine son verildi. Zenio Mobilya için Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.

Üç büyük firma aynı anda battı

Farklı sektörlerde ve şehirlerde güçlü konumda olan üç şirketin iflası, Türkiye’de ekonomik sıkıntıları tekrar gündeme getirdi. Mahkeme kararlarıyla konkordato süreçleri sona ererken, alacaklılar haklarını artık iflas masaları aracılığıyla takip edecek.