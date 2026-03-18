Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, "19 Mart Darbesi" olarak nitelendirilen sürecin birinci yıl dönümünde İstanbul Saraçhane’de düzenlenen dev mitinge çıkarma yaptı. Tüm ilçelerle birlikte alanda yerini alan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yayımladığı video mesajla kararlılık vurgusu yaptı.

İzmir Örgütü’nden İstanbul’a tam destek

İstanbul’daki demokrasi mücadelesine destek vermek amacıyla İzmir’den kalabalık bir heyetle yola çıkan CHP heyeti, Saraçhane meydanını doldurdu. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, miting alanından seslenerek şunları kaydetti: "19 Mart’ın birinci yıl dönümünde İstanbul’dayız. İzmir örgütü olarak güçlü bir katılımla İstanbul’daki Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yanında olmak için buradayız."

"Benzer bir süreci İzmir'de yaşıyoruz"

Konuşmasında, benzer baskı süreçlerinin İzmir’de de yaşandığını hatırlatan Güç, iktidarın muhalif kadrolar üzerindeki tutumunu eleştirdi. Güç, "Benzer süreci İzmir’de yaşadığımızı bütün halkımız biliyor. Ülkeyi yöneteceğimiz kadrolarımızı bugün hapiste çürütmeye çalışan bu siyasal iktidarın, gelecekteki bu kadroları yıldıramayacağını herkesin bilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

"Asla boyun eğmeyeceğiz"

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferden çıkış yolunun birlik ve beraberlik olduğunu belirten Çağatay Güç, CHP neferleri olarak geri adım atmayacaklarını ilan etti. Mesajında umut dolu ifadeler kullanan Güç, şu sözlerle noktaladı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak bu sürece asla boyun eğmeyeceğimizi buradan tekrar ilan ediyoruz. Türkiye olarak başımız dik, alnımız ak. Bu iktidardan milletimizi kurtaracağız, hep beraber rahatlayacağız. Kıymetli vatandaşlarımıza selamlarımızı yolluyoruz."