Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin serbest bırakılmasının pazartesi veya salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Anlaşmanın Mısır’da imzalanacağını belirten Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Orta Doğu’da tarihi anlaşma: esirler serbest kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da yürütülen barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını duyurdu. Anlaşmanın Mısır’da imzalanacağını bildiren Trump, sürece katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti. Trump, “Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen devreye girdi, Hamas’la temas kurdu. Çok önemli bir iş başarıldı. Artık herkes barış için aynı masada” ifadelerini kullandı.

Gazze yeniden inşa edilecek

Donald Trump, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılacağını ve bölge ülkelerinin bu konuda ortak hareket ettiğini vurguladı. “Çok sayıda ülke bu işe bütçe ayıracak. Gazze yeniden inşa edilecek. Bütün dünya bir araya geldi” dedi. ABD Başkanı ayrıca İran’ın da barış yönünde adımlar attığını dile getirerek, “Belki bir nükleer silahı olacaktı İran’ın ama şu anda barış üzerinde çalışmak istiyor. Onlarla da çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Bütün Amerikalılar gurur duyabilir”

Trump, tutsakların serbest kalmasının Amerikan halkı için büyük bir gurur kaynağı olacağını ifade etti. “Tutsakların ailelerine kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi günü gelecekler. Bütün Amerikalılar gurur duyabilir” dedi. Trump, açıklamasında ayrıca CIA’nin süreçteki katkısına dikkat çekti ve “Bu odadaki herkes harika bir iş çıkardı. CIA çok iyi çalıştı, hepinize teşekkür ederim” sözleriyle süreci yürüten ekibe teşekkür etti.

“Sekiz savaşı bitirdik”

Açıklamasında dünya genelindeki çatışmalara da değinen Trump, “Sekiz savaşı bitirmiş olduk. Rusya-Ukrayna savaşı da yakında bitecek. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç yaşanmazdı” ifadelerini kullandı. Trump, Demokratları da eleştirerek, “Solcu çılgınlar devletimizi kapattı. Cumhuriyetçiler devletin yeniden açılması için oy verdi. Biz Amerikan halkının sağlığı ve geleceği için en iyisini yapacağız” diye konuştu.