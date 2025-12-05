Son Mühür - Ronaldo’nun şirkete yatırım yaparak ortak olmasıyla hayata geçen “Perplexity x CR7” dijital deneyim merkezi, kullanıcıların erişimine sunuldu. 2022’de kurulan ve son yatırım turunun ardından yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye ulaşan Perplexity, bu yeni platformla Ronaldo’nun 20 yılı aşkın kariyerini tek bir dijital arşivde topluyor. Taraftarlar, efsaneleşen goller, kariyer istatistikleri, dönüm noktaları ve daha önce paylaşılmamış hikâyeleri etkileşimli bir panel üzerinden keşfedebiliyor. Proje, bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı “CR7 dijital kütüphanesi” olarak değerlendiriliyor.

Dikkat çekici detay

Ronaldo ile Perplexity arasındaki iş birliğinin ilginç bir detayı da gün yüzüne çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu, ekim ayında yaptığı bir konuşmayı hazırlarken Perplexity’yi gizlice kullandığını ve metni yapay zeka desteğiyle oluşturduğunu açıklamıştı. Bu itiraf, yapay zekanın artık spor dünyasının en üst düzey isimleri için bile rutin bir araç haline geldiğini ortaya koydu. Ronaldo, ortaklığı X hesabından duyururken şu sözleri paylaştı: “Merak, büyüklük için bir gerekliliktir. Her gün yeni sorular sormaya devam ettiğinizde kazanırsınız. Bu yüzden Perplexity’ye yaptığım yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum.”