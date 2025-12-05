Son Mühür- Sivri kalemi ve üslubuyla Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Yılmaz Özdil, kuruluşunda imzası olduğu Sözcü Tv'ye hızlı bir dönüş yaptı.

Bünyesinde Sözcü ve Korkusuz gazeteleriyle Sözcü Tv'yi bulunduran Sözcü Medya Grubu bundan böyle Yılmaz Özdil'e emanet.

Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı'nın da bulunduğu 14 kişiyi işten çıkartarak başlayan Sözcü Tv'de Özlem Gürses'le de yolların ayrıldığı öğrenilmiş, deneyimli gazeteci Uğur Dündar da kanala veda ettiğini duyurmuştu.

Özdil'den dikkat çeken mesaj...



Sosyal medyada Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü Tv'nin muhalif çizgisinden uzaklaşıp iktidara daha yakın bir konumda yayın politikası izleyeceğine dair eleştirilerin yoğunlaşmasının ardından Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

''Ağlayacaksanız, oynamayalım'' sözleriyle yeni dönemin şifrelerini veren Özdil'e bir eleştiri de el konulan Tele1'in sunucusu İnan Demirel'den geldi.

AKP yok, AK Parti var...



Sözcü Tv'nin muhabir, editör ve sunucularının olduğu whatsapp grubunda bundan böyle AKP değil, AK Parti ifadesi kullanılacak talimatının gittiğini öne süren Demirel,

''Genel müdürün 'halkın yanında habercilik yani muhalefet değil de halka öncelik veren halkın yanında habercilik yapacağız bundan sonra' dediğini Ruşen Çakır yazdı Medyascope'da.

Magazin programları geliyor...



Yılmaz Özdil'in haber dışında bir takım programlar yapmayı düşündüğü konuşuluyor. Bu şu demek işte sağlık programı, yapay zeka programı bilim programı falan ne bileyim magazin programının yapılabileceği filan da konuşuluyormuş.

Sanki haberinin ağırlığının azaldığı ve bazı programların yayınlandığı bir dönem başlıyor Sözcü TV'de.

Bu tam da patronun istediği şey olabilir çünkü yani Tele1'e kayyum atanması da gösteriyor ki iktidar güdümünde olmayan medya açısından bundan sonra süreç daha çetin daha da zor geçecek haberden uzaklaşmak tıpkı NTV'nin yaptığı gibi.'' değerlendirmesinde bulundu.

