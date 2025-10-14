Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 224. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Evde yalnız olduğu öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde tuvalete girdiği sırada kapı kilidinin bozulması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Bir süre dışarı çıkamayan şahıs, sesini duyurmaya çalıştı. Komşuların yardım çığlıklarını duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık personeli ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, dairenin kapısını kontrol ederek müdahale planı hazırladı.

İtfaiye ekipleri, özel aparatlarla tuvalet kapısının kilidini dikkatlice açtı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kapı açıldı ve içeride mahsur kalan kişi dışarı çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi

Kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerince kontrol edildi. Herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen kişi, kısa süreli panik yaşasa da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olay sonrası çevrede güvenliği sağladı ve alanı normale döndürdü.

İtfaiyeden “kapı ve kilit” uyarısı

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara kapı kilidi arızalarına karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu. Eski ya da arızalı kapı kilitlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten ekipler, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne vakit kaybetmeden bilgi verilmesi çağrısında bulundu.