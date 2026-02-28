Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran Dubai’yi vurdu, Kuveyt’te üsler hedefte

ABD ile İsrail’in uzun süredir gündemde olan İran’a yönelik askeri hamlesi bugün sahaya yansıdı. Bölgedeki gerilim tırmanırken, İran’ın misilleme kapsamında İsrail’in yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te bulunan ABD askeri üslerini hedef aldığı bildirildi. İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuveyt Havaalanı'nı vurdu.

Katar makamları, hava sahasına giren iki İran füzesinin başarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ise güvenlik tedbirleri kapsamında hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Başkent Abu Dabi’de güçlü bir patlama sesi duyulduğu ifade edilirken, ülkede güvenlik alarmının yükseldiği belirtildi.

Bir otelin vurulduğu öne sürüldü

Turistik şehir Dubai’de de ABD’ye ait bir askeri üssün İran füzelerinin hedefi olduğu öne sürüldü. Bölgedeki bazı noktalarda hasar meydana geldiği iddiaları sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı. Gelen ilk bilgiler arasında, Dubai’deki Fairmont Otel’in de vurulduğuna yönelik paylaşımlar yer aldı.