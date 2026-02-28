İsrail ile İran arasındaki gerilimde dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Ali Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Söz konusu haberde, Hamaney'in cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı, vücudunda şarapnel yaraları bulunduğu ve bu duruma dair kanıt niteliğindeki fotoğrafların bizzat Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik kurmaylarına sunulduğu iddia edildi.

İsrail basınından iddia üzerine iddia

Sürece dair çarpıcı detaylar paylaşan İsrail basını, operasyonun hedefinde olan Hamaney'in konutuna tam 30 bombanın bırakıldığını ve saldırının arkasında ABD'nin değil, doğrudan İsrail'in olduğunu savundu. Başbakan Netanyahu da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bu iddiaları güçlendiren ifadeler kullanarak, İran liderinin artık hayatta olmadığına dair ellerinde çok sayıda emare bulunduğunu ve saldırılar neticesinde yönetim kademesinden kritik isimlerin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

İsrail televizyonlarında Hamaney'in ölüm haberi kutlandığı ifade ediliyor.