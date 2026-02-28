Dünyanın gözü ABD-İran ve İsrail arasındaki gerilimde. İran basınında yer alan haberlere göre, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gemi ve petrol tankeri geçişlerinin durdurulduğu öne sürüldü. Yerel medya kaynakları, geçişlerin durmasıyla birlikte boğazın "fiilen" kapalı konuma geldiğini iddia etti.

Dünyanın kritik ‘dar geçit noktası’

Hürmüz Boğazı, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından dünyanın en kritik "dar geçit noktası" (chokepoint) olarak kabul ediliyor. Umman ile İran arasında yer alan bu su yolu, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlayan tek deniz rotası olarak biliniyor.

Küresel petrol ve doğalgaz sevkiyatının merkezi

Dünyada tüketilen petrolün yaklaşık yüzde 20'si bu dar boğazdan geçmektedir. Günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve kondensatın taşındığı bu rota, deniz yoluyla yapılan toplam petrol ticaretinin yaklaşık üçte birini oluştururken; Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük üreticiler, ihracatlarının çok büyük bir kısmını bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si ile yüzde 33'ü arasındaki bir oran Hürmüz Boğazı üzerinden sevk ediliyor.