Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta motosikletiyle geçirdiği elim bir kazada ağır yaralanan infaz koruma memuru, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık bir haftadır süren yaşam mücadelesi, tüm müdahalelere rağmen sonuçsuz kaldı.

Kaza, 9 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde, Yeşil Mahalle’deki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Görevli olduğu kuruma mensup olduğu öğrenilen infaz koruma memuru Yalçın Temel’in kullandığı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Temel, yola savrularak ağır yaralandı.

Bir haftalık mücadele sonuçsuz kaldı

Korkunç kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin kaza yerinde Yalçın Temel’e yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralı infaz koruma memuru acil olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak durumu ciddiyetini koruduğu için, Temel daha sonra Aydın’daki Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yalçın Temel, doktorların tüm gayret ve çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Yaklaşık yedi gün süren bu çetin yaşam savaşını kaybetmesi, ailesini, meslektaşlarını ve tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Teşkilat arkadaşları yasta

Yalçın Temel’in vefat haberi, görev yaptığı ceza infaz kurumundaki çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları, Temel’i görevine bağlı, disiplinli ve sevilen bir personel olarak anarken, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Genç yaşta hayatını kaybeden infaz koruma memurunun cenaze detaylarının ailesi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Nazilli ve Aydın’daki güvenlik ve adliye teşkilatları, bu elim kaybın ardından büyük bir hüzün yaşıyor.