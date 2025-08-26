Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan isimler sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere, cezaevinde rahatsızlanan tutuklular için kamuoyunda tahliye çağrıları yapılıyor.

Kalender Özdemir Silivri’de kalp krizi geçirdi

Son gelişmede, İBB görevlisi Kalender Özdemir’in Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir’in yaşadığı sağlık krizini gündeme taşıdı.

Ailesine 3 gün sonra haber verildi

Sevinç’in aktardığına göre, 22 Ağustos’ta kalp rahatsızlığı geçiren Özdemir, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailesine bu durum ancak üç gün sonra bildirildi.

Özdemir’in yakınları apar topar hastaneye gitmelerine rağmen kendisiyle görüştürülmedi. Aile, vekalet olmadığı gerekçesiyle avukat aracılığıyla da bilgi alamadı. Sağlık durumu hakkında ilk resmi bilgiyi ancak sabah saatlerinde alabildiler.

Yoğun bakımda anjiyo ve stent

Kalp rahatsızlığı geçmişi bulunan Özdemir’in yoğun bakıma alındığı, anjiyo yapılarak stent takıldığı öğrenildi. Tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

“Bu yapılan reva mı?”

Gazeteci Şaban Sevinç, yaşanan duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Bu adam henüz sadece sanık. Ve belki mahkeme sonunda beraat edecek. Bu yapılan reva mı?”